Москва, 15 октября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Через месяц в России должна быть зарегистрирована уже третья вакцина от коронавируса. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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Главный санитарный врач РФ заявила, что исследования, проводимые в 26 регионах РФ, говорят о том, что у населения вырабатывается иммунитет к этой инфекции.

«РФ имеет две вакцины. Третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована. Коллеги, которые разрабатывают, имеют большой опыт работы», — сказала Попова.