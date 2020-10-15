Москва, 15 октября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В ночных клубах Москвы с 19 октября начнётся эксперимент по регистрации посетителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Глава столицы подписал соответствующий указ.

«С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с ноля часов ночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», — рассказал мэр.

Он пояснил, что мера станет альтернативой закрытию заведений, в которых сложно соблюдать социальную дистанцию. И хотя она не повлияет на распространения вируса, но позволит оповестить всех присутствовавших на мероприятии людей в случае заражения кого-то коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября ученики московских школ с шестого по 11-й класс перейдут на дистанционное обучение.