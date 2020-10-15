Москва, 15 октября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Решение мэрии Москвы перевести учащихся 6−11-х классов столичных школ на дистанционное обучение встретило негативную реакцию со стороны родительского сообщества. Об этом свидетельствуют развернувшиеся в социальных сетях дискуссии. Причем зачастую причиной недовольства становится не сам факт дистанционного обучения, а отсутствие условий для полноценной учебы на дому.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Родители рассказали ИА REGNUM, испытывают ли московские семьи с детьми проблемы с точки зрения наличия компьютеров и другого оборудования, способного обеспечить нормальные занятия в дистанционном формате. Большинство ответов говорит о том, что родители испытывают проблемы с наличием техники. Причем о возможности получить ноутбук для учёбы в школе, знают немногие.

«У нас нет компа. Обучаться с телефона или планшета невозможно, вернее возможно, но это ужас и вред. Никто мне не предлагал ноутбук. А что кому-то предлагают?» — написала пользователь Виктория Ястребцева.

Подобные случаи распространены. Как оказалось, далеко не во всех учебных заведениях столицы родителям сообщают о возможности получить в пользование ноутбук.

«Двое учащихся, двое работающих. Естественно, нет ноутов на всех. Весной делили один для работы на двоих и один для учебы на двоих. В результате для учебы использовались и телефоны. Младший загубил глаза. Сейчас оперируем повторно косоглазие. Переводимся на очно-заочную форму обучения на время дистанта», — написала Екатерина Орлова.

«Когда один родитель на удалёнке, один ребенок на карантине — то есть дом покидать нельзя, всего 4 учащихся из них: 2 в деревне началка (где телевизор-то только в хорошую погоду, и телефон у прабабушки кнопочный, компьютера нет в принципе, да и не разбирается никто в нем), 1 деть у другой старенькой бабушки (чтобы в карантин не попал с родителями и заболевшим), а многодетной семье на социальные баллы приобрести ноут можно не чаще чем раз в 5 лет, и то при условии полного отсутствия иных компьютеров) обучение становится каторгой для детей и «свободного» от работы родителя. Подключить всех одновременно — не на чем, ноут в приоритете у работающего родителя, дети занимаются по учебникам в обычных тетрадях или по телефону, те кто в деревне — просаживая трафик звонков, хорошо хоть без роуминга», — написала Мария Левина.

«У нас один компьютер, два школьника. Весной учились с телефонов на коленке, были на даче, и там с интернетом сложности. Сейчас «повезло» — один из моих младшеклассник. Старшему достанется комп», — поделилась подробностями Софья Родионова.

Отметим, что нашлись и те, кто получил ноутбук или другую технику для занятия детей. Кроме того, родители делились своим опытом относительно получения компьютеров и рассказывали о такой возможности тем, кто был не в курсе.

«Пишите заявление на имя директора: прошу предоставить технику для дистанционного обучения. Дата, подпись. И весной, и ныне отправила фото классруку, мне сообщили, когда прийти за ноутом», — дала совет другим родителям пользователь Наталья Пронько.

Хотя встречаются среди родительского сообщества Москвы и те, кто, зная о возможности бесплатно получить ноутбук, решили приобрести его самостоятельно.

«Мне перестало хватать. Младший за стационарным компом — норм. Старшему достался древний ноут. Заказала (вот буквально сегодня) новый ноут. Дорого, да, но мне повезло — копили на отпуск, а все закрыто. Просить школу не стала — думаю, что есть люди, кому нужнее. Итак, я обеспечиваю технику и очень надеюсь, что школа обеспечит нормальное образование», — рассказала Татьяна Кованова.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте образования Москвы сообщили, что обеспечивать нуждающихся учеников ноутбуками должны школы.