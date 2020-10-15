Москва, 15 октября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 13 754 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

Mos.ru Медработник в защитном костюме

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Это на 477 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 14 231 случай.

Лидерами среди регионов являются Москва (3942), Санкт-Петербург (638) и Подмосковье (439).

Всего в России за время пандемии выявили 1 354 163 случая заражения коронавирусом.