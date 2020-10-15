Ростов-на-Дону, 15 октября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за роста числа случаев заражения коронавирусом временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Это один из пунктов, указанный в постановлении регионального правительства, подписанном 14 октября.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

"Приостановить на территории Ростовской области проведение в медицинских организациях профосмотров и диспансеризации граждан в возрасте от 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, а также оказание в государственных медицинских организациях плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента», — сказано в сообщении.

Исключение составляют пациенты, нуждающиеся в проведении курсового или программного лечения, оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что коронавирусные ограничения в Ростовской области начнут действовать с 16 октября.