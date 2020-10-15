Екатеринбург, 15 октября, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга надолго парализовал движение трамваев, отказавшись надевать маску в салоне транспортного средства. Об этом сообщают горожане.

Павел Редин ИА Красная Весна Одноразовые защитные маски

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Водитель отказался продолжать движение, пока пассажир не наденет средство индивидуальной защиты. Однако гражданин не унимался и даже обосновывал своё неповиновение юридическими аргументами. В салоне начались настоящие дебаты.

«Коронавируса испугались бедненькие людишки!» — передаёт слова скандалиста портал «Е1».

Прибывшие полицейские вывели мужчину из транспортного средства. Только после этого движение трамваев восстановилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок в общественном транспорте и торговых точках.