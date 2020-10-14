Москва, 15 октября, 2020, 00:37 — ИА Регнум. Коронавирус способен поддерживать свою инфекционность на монетах в течение трёх часов, на денежных купюрах — до суток, сообщили 14 октября в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на данные специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Иван Шилов ИА REGNUM

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"На поверхности купюр вирус сохраняет свою инфекционность не менее суток, на поверхности монет — не менее 3 часов», — отметили в ведомстве.

По данным экспертов, на поверхности монет количество жизнеспособного вируса сокращается за один час в 100 раз, на купюрах — в 10 раз.

В ведомстве рекомендовали обрабатывать руки антисептиком или мыть их каждый раз при контакте с деньгами.

Ранее эксперты Роспотребнадзора сообщали, что лицам, имеющим хронические заболевания, острые заболевания и тяжёлые формы аллергии, разрешается вакцинироваться от коронавируса только после выздоровления или ремиссии болезни.