Вашингтон, 14 октября, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отстает от своего соперника-демократа Джо Байдена на 10%, согласно опубликованным 14 октября результатам опроса поллстера Ipsos для агентства Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Опрос Ipsos проводился 9 — 13 октября среди потенциальных избирателей США. 51% вероятных избирателей поддержали Байдена, а 41% заявили, что будут голосовать за Трампа.

Согласно опросам прошлой недели, Трамп отставал от Байдена примерно на 12%. Выборы президента США будут пройдут 3 ноября.

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