Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Разрыв между кандидатами в президенты США Джозефом Байденом и Дональдом Трампом увеличился до 17 процентных пунктов в пользу первого. Таковы итоги опроса, проведённого компанией Opinium Research, пишет The Guardian.

Опросы общественного мнения показали, что за действующего президента США Дональда Трампа, члена Республиканской партии, готовы проголосовать 40% избирателей. Поддержать бывшего вице-президента — демократа Джо Байдена — хотят 57% опрошенных.

Отрыв Байдена от Трампа стал максимальным за предвыборный период. Издание связывает такой результат с провальными теледебатами Трампа и Байдена, кончиной Верховного судьи Рут Гинзбург и перенесённой Трампом коронавирусной инфекцией.

В начале октября по опросу CNN Трамп отставал от Байдена на 16 процентных пунктов: 41% против 57% голосов.

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