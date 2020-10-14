Москва, 14 октября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. В России зарегистрированы два новых препарата от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты были выданы в среду, 14 октября.

Напомним, власти уже целого ряда стран одобрили использование ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19. Первоначально препарат тестировался для лечения гепатита С, вируса Эбола и заболевания, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом.