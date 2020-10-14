Всемирный банк сообщил, кому угрожает дефолт из-за пандемии
Вашингтон, 14 октября, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил в обращении к G20 о возросших рисках «беспорядочных дефолтов» в бедных странах, 14 октября сообщает агентство Reuters.
Vsemirnyjbank.org
Дэвид Малпасс
«Рецессия в странах с развитой экономикой менее серьезна, чем предполагалось, но в большинстве развивающихся стран она превратилась в депрессию», — заявил Малпасс.
Малпасс отметил, что из-за продолжающегося в связи с COVID-19 кризиса к 2021 году «в крайней нищете» могут оказаться дополнительно 150 миллионов человек.
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