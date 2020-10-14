Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила на пресс-конференции, что международное сотрудничество в создании вакцины от COVID-19 позволит увеличить мировой доход на $9 трлн к 2025 году, 14 октября сообщает агентство Reuters.

«Устойчивое восстановление экономики возможно только тогда, когда мы повсеместно победим пандемию» , — отметила Георгиева.

МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики в 2021 году, однако восстановление будет неравномерным для богатых и бедных стран. Рост мировой экономики в следующем году прогнозируется на уровне 5,2%.

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