Минск, 14 октября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Имущество очередного белорусского милиционера пострадало в результате поджога: в Могилёве сгорел (хоть и не полностью) автомобиль Audi A4, который принадлежит сотруднику МВД.

ИА Красная Весна Поджог

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Инцидент произошёл на парковке Урожайного переулка. Видеозапись тушения автомобиля опубликовал польский Telegram-канал NEXTA.

Напомним, накануне в Белоруссии произошёл ряд поджогов имущества сотрудников МВД. По неофициальной информации, за поджог дома в Молодеченском районе Минской области, в котором вырос командир минского ОМОН Дмитрий Балаба, 13 октября белорусскими милиционерами был задержан и затем жестоко избит совладелец минского цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин.

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Также напомним, следком и Генпрокуратура Белоруссии получили более тысячи заявлений о превышении сотрудниками «правоохранительных органов» своих должностных полномочий, что выразилось в жестоких избиениях безоружных граждан, целенаправленном уничтожении их имущества, пытках и даже убийствах. Ни по одному из громких инцидентов, включая произошедшие в августе убийства, не возбуждено ни одного уголовного дела.