Санкт-Петербург, 14 октября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включен препарат «Левилимаб», который предназначен для пациентов со среднетяжелым течением коронавирусной инфекции. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе петербургской биотехнологической компании BIOCAD.

BIOCAD Левилимаб

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Этот препарат используется как средство упреждающей терапии до развития угрожающего жизни состояния, связанного c так называемым цитокиновым штормом.

Изначально «Левилимаб» разрабатывался для лечения ревматоидного артрита, но из-за пандемии его свойства исследовали применительно к коронавирусной инфекции.

«Попадание коронавируса в организм мобилизует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с болезнью. Однако у части людей происходит избыточная активация иммунного ответа с неконтролируемым выбросом белков (цитокинов), в результате чего развивается так называемый цитокиновый шторм, который может привести к поражению легких, почек и сердца пациента», — говорится в сообщении.

«Левилимаб» способствует предотвращению неадекватного иммунного ответа организма и тем самым сглаживает разрушительные последствия борьбы с инфекцией.

«Включение левилимаба в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов дает новые возможности лечения для врачей, а также позволит сделать терапию COVID-19 более доступной для пациентов. Медикаментозную терапию левилимабом пациенты смогут получать бесплатно как при госпитализации в канале ОМС, так и за счет региональной льготы», — пояснил генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

Напомним, в сентябре компания BIOCAD подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске разработанной центром вакцины от COVID-19 «Спутник V».