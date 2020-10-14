Минск, 14 октября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Нацбанк Белоруссии по итогам состоявшегося 14 октября рассмотрения вопросов денежно-кредитной политики решил не менять действующие процентные ставки по операциям регулирования ликвидности и ставку рефинансирования, учитывая рост инфляции. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе госрегулятора.

(сс) Homoatrox Национальный банк Белоруссии

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"В последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше, чем ожидалось. В сентябре 2020 года годовой прирост потребительских цен составил 6,1 процента. В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту», — сказано в документе.

Нацбанк Белоруссии ожидает прирост потребительских цен по итогам 2020 года на уровне «около 6 процентов». Госрегулятор ожидает «повышенный инфляционный фон» из-за обесценившегося белорусского рубля.

«В среднесрочной перспективе прогнозируется преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5 процентов», — сказано в документе.

Напомним, именно такой ориентир повышения потребительских цен рекомендовал госрегулятору Александр Лукашенко. он также утвердил официальный прогноз, согласно которому ВВП Белоруссии по итогам 2020 года должен вырасти на 2,8%.

Для сравнения: учётная ставка польского центробанка в октябре сохранена на уровне 0,1%. До февраля она много лет находилась на уровне 1,5%.

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