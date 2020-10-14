Санкт-Петербург, 14 октября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга участвуют в рейдах по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом 14 октября сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в трамвае в Санкт-Петербурге

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Также в рейдах задействованы сотрудники ГИБДД и работники служб транспортной безопасности перевозчиков.

Напомним, использование средств индивидуальной защиты является обязательным во всех общественных местах, включая вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны автобусов, трамваев и троллейбусов.

Как отмечают в комтрансе Петербурга, пока что за отсутствие или отказ от использования средств индивидуальной защиты не был оштрафован ни один пассажир, а сами рейды носят разъяснительный характер.

Но если рост заболеваемости COVID-19 в городе продолжится, могут быть введены жесткие ограничительные меры на передвижение по городу.

«Замораживать» льготные проездные билеты петербуржцев пока не планируется. Каждый житель города должен быть уверен, что он в любой день безопасно может добраться до нужной ему точки назначения», — добавили в Смольном.

Ранее там сообщили, что благодаря разъяснительным мерам и усилению контроля маски и другие средства индивидуальной защиты при входе в Петербургский метрополитен теперь надевают 95% пассажиров.