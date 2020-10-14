Санкт-Петербург, 14 октября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Петербургские волонтеры составили список продуктов питания, наиболее востребованных петербуржцами, находящимися в добровольной самоизоляции в связи с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер в магазине покупает гречку

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Напомним, со 2 октября петербуржцам в возрасте старше 65лет рекомендуется не покидать места проживания или пребывания без крайней необходимости. Органам власти дано поручение обеспечить взаимодействие с волонтерами для доставки продуктов питания этой категории граждан.

Как сообщили 14 октября в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, чаще всего волонтеров просят привезти хлеб, кефир, картошку, сахар и макароны.

Больше всего заявок поступает из Калининского, Фрунзенского, Красносельского районов.

По данным комитета, с 5 октября 363 петербургских волонтера зарегистрировались в рамках акции #МыВместе. Средний возраст волонтера — 29 лет. За это время поступило 226 заявок (39 из них — за последние сутки), из них выполнены 170, остальные находятся в работе.

Оставить заявку на помощь волонтеров можно по телефону 8−800−200−34−11. Стать волонтером могут петербуржцы в возрасте от 18 до 50 лет, при отсутствии хронических заболеваний, зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтеры акции #МыВместе приступили к работе во временном инфекционном госпитале в «Ленэкспо».