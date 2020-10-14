Нижний Новгород, 14 октября, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 14 октября выявили 1601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1565 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 177 387 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 277 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 170, в Оренбургской области — 159, в Саратовской области — 153, в Пензенской области — 145, в Самарской области — 130, в Удмуртии — 117, в Пермском крае — 109, в Кировской области — 99, в Мордовии — 66, в Башкирии — 65, в Чувашии — 38, в Марий Эл — 37, в Татарии — 36.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 35 627 случаев, в Ульяновской области — 17 565, в Саратовской области — 17 447, в Оренбургской области — 14 644, в Самарской области — 13 444, в Пензенской области — 12 424, в Пермском крае — 11 137, в Кировской области — 9693, в Башкирии — 9463, в Чувашии — 9027, в Татарии — 7654, в Мордовии — 7142, в Удмуртии — 6838, в Марий Эл — 5282.

Полностью выздоровели 140 719 жителей округа, за последние сутки выписаны 1142 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2304 человека, за минувшие сутки скончались 39 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 33 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 34 364 человека, за сутки показатель увеличился на 420 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 октября в России подтверждено 1 340 409 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 14 231 новый носитель SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 039 705 жителей России, за сутки выписаны 7920 человек. 23 205 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 239 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 277 499 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 6072 человека.