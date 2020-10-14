Москва, 14 октября, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Глава Минздрава Михаил Мурашко сомневается, что мобилизация врачей, работающих в частных клиниках, найдет поддержку на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Mos.ru Врачи в московской клинике

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"Можете сделать законодательную инициативу, не знаю, насколько это будет поддержано всеми медиками», — ответил Мурашко на вопросы депутатов Госдумы.

В ходе обсуждения прозвучало предложение о всеобщей мобилизации медиков на борьбу с коронавирусом.