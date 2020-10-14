Выборг, Ленинградская область, 14 октября, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Глава Выборгского района Ленинградской области после беседы с губернатором региона и скандала по факту хищения более 700 млн рублей из бюджета муниципалитета объявил о своем уходе. Об этом Геннадий Орлов заявил на пресс-конференции 14 октября.

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Напомним, в сентябре в Выборгском районе Ленобласти был задержан председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Александр Болучевский. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге на сумму свыше 700 млн рублей.

По данным следствия, подозреваемый, не позднее 31 июля 2019 года, действуя совместно с неустановленными лицами, использовал официальные документы для фиктивных отчетов. Он предоставлял для оплаты сведения о проделанной работе по капитальному ремонту зданий города Выборга, хотя на деле никакие работы не проводились.

«Сегодня для меня момент истины. Я совершил большую ошибку. Я доверял безоговорочно человеку, который предал меня, команду администрации и всех жителей Выборгского района,— сказал Геннадий Орлов. — Хочу заверить, что я из города никуда уезжать не собираюсь и буду делать всё возможное, чтобы помочь следствию выявить всех причастных к этому делу».

Ранее Орлов заявлял, что его подчиненный Болучевский вёл двойную финансовую отчетность и предоставлял начальнику ту, что была выгодна финансисту. «Реальными цифрами владел только он, а мне показывалась заниженная и уже фиктивная отчётность», — объяснял глава района.

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Самого Александра Болучевского после помещения в СИЗО освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Вслед за ним уволены несколько сотрудников финансового отдела администрации.

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Добавим, что средства областного бюджета в предполагаемой мошеннической схеме задействованы не были, областному бюджету ущерба также не причинено.