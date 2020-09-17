Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Бюджет Ленинградской области не пострадал от мошенничества и служебного подлога на сумму более 700 млн рублей, в котором подозревают теперь уже бывшего председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского.

Все финансовые обязанности региона будут выполнены, заявил 17 сентября на заседании регионального правительства первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Маркова, средства областного бюджета в предполагаемой мошеннической схеме задействованы не были, областному бюджету ущерба также не причинено.

«Угрозы для жителей по неисполнению расходной части бюджета нет», — заверил Марков губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

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В свою очередь глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов уточнил, что вскрыть мошенничество удалось в рамках проведенной внутренней проверки, которая была инициирована в районе после выявления сомнительных перечислений и платежей из бюджета Выборгского района. Как уточнил Орлов, Болучевский вёл двойную финансовую отчетность и предоставлял ему ту, что была выгодна финансисту.

«Реальными цифрами владел только он, а мне показывалась заниженная и уже фиктивная отчётность. Сейчас мы разрабатываем новую структуру в администрации, чтобы не было больше никаких телодвижений в этом направлении. Внутренняя проверка продолжается», — объяснил Геннадий Орлов.

В свою очередь губернатор региона Александр Дрозденко назвал сложившуюся ситуацию вопиющей.

«Мы заинтересованы не менее чем силовые структуры или СК для того, чтобы понять четкий механизм и узнать четкую сумму ущерба», — резюмировал глава региона.

Напомним, в настоящий момент Александр Болучевский арестован и помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. 14 сентября Болучевский был уволен в связи с утратой доверия. По этой же статье будут уволены все сотрудники отдела финансов, причастные к махинациям.

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