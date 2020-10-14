Санкт-Петербург, 14 октября, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге развивается по неблагоприятному варианту, поэтому не исключено повторение майского сценария, когда на пике первой волны пандемии в городе были заняты все имевшиеся койки для пациентов с COVID-19. Об этом на телеканале «78» заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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Напомним, 12 октября в Петербурге был установлен абсолютный антирекорд по числу новых суточных случаев коронавируса — 557 за предыдущие сутки.

Дмитрий Лисовец уверен, что причиной роста эпидемии является повсеместное несоблюдение жителями масочного режима.

«Устрашающая ситуация с тем, как люди соблюдают на улицах масочный режим, не исключает того сценария, который мы пережили в мае, когда все койки были задействованы», — сказал глава комздрава.

По словам Лисовца, ухудшению ситуации способствовали более тесные контакты людей после возвращения из отпусков, холодное время года, интенсификация поездок в общественном транспорте.

Однако он обратил внимание и на отличия октябрьской ситуации от того, что было весной, а именно своевременное развертывание резерва коек для коронавирусных пациентов и наличие иммунитета у некоторой части населения, уже столкнувшегося с вирусом. Лисовец оценил долю жителей с антителами не более чем в 30%.

По данным комздрава, в Петербурге имеется 5,5 тыс. коек для пациентов с COVID-19, около 20% из них свободно.

«Мы модерируем ситуацию с их заполнением и при необходимости вводим новые койки», — добавил Дмитрий Лисовец.

Напомним, накануне губернатор Александр Беглов заявил, что только соблюдение жителями Петербурга всех правил, предписанных Роспотребнадзором, поможет избежать повторного закрытия предприятий и общественных мест.