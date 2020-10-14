Хабаровск, 14 октября, 2020, 09:00 — ИА Регнум. В Хабаровске сотрудники роддома №2 отказываются выполнять требования регионального министерства здравоохранения и борются за профильную деятельность учреждения — накануне власти региона в связи с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом объявили, что родильный дом переоборудуют под ковидный госпиталь. Врачи написали коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в правомерности таких решений местного правительства.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Коллектив считает, что политика врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва приведёт к уничтожению старейшего учреждения родовспоможения.

«В последнее время проводятся эксперименты по уничтожению учреждения и коллектива КГБУЗ «Родильный дом №2». Сначала говорили о реорганизации, в ходе которой предполагалось сокращение 20 человек, в том числе медицинского персонала (работники лаборатории и прочие). Потом комиссия пришла к выводу, что в здании можно организовать полноценный госпиталь, несмотря на то, что коечный фонд родильного дома, составляющий 35 кроватей, не решит проблему размещения больных при количестве заболевших коронавирусной инфекцией свыше ста человек в день. Кроме того, наше отделение реанимации имеет возможность разместить всего одного пациента», — цитирует DVHAB.ru обращение к президенту.

При этом и. о. министра здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов уже запретил скорой помощи госпитализировать беременных в этот роддом. Это напрямую отразится на финансово-хозяйственной деятельности медучреждения.

«Закрытие единственного родильного дома в самом большом районе города — Индустриальном — приведёт к ухудшению доступности и качества оказания медицинской помощи, а также к угрозе распространения среди новорожденных и родильниц инфекций», — считают медики.

Персонал роддома обещают переучить за 36 часов, чтобы они были готовы к работе с ковидными пациентами. А после пандемии снова открыть роддом, но уверенности у людей в этом нет. Ведь несколько дней назад Дегтярёв встречался с коллективом, и тогда он промолчал о происходящем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии всплеск заболеваемости COVID-19 привёл к нехватке мест в «коронавирусных» госпиталях. В результате многие больные лежат прямо в коридорах медицинских учреждений, о чём они сами сообщают в соцсетях.