Москва, 13 октября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 52 пациента с коронавирусом. ОБ этом сообщили вечером 13 октября в оперативном штабе столицы.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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Отмечается, что у всех умерших пациентов был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено более 339 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 4618 случаев — за последние сутки. Скончались уже 5739 пациентов с COVID-19, излечились свыше 264 тысяч человек.