Санкт-Петербург, 13 октября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Новая коронавирусная инфекция мутирует и постепенно становится менее агрессивной, но зато более заразной. Это объясняется тем, что вирус пытается подольше задержаться в человеческой популяции. Такую точку зрения высказал телеканалу «Санкт-Петербург» заведующий кафедрой НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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"Паразиту невыгодно убивать своего хозяина, он хочет с ним жить долго, поэтому выживает тот вирус, который менее убийственен для человека», — поясняет специалист.

По словам вирусолога, в результате мутации смертельная опасность вируса снижается, но для заражения здорового человека будет достаточно, если он на время окажется в одном помещении с больным.

По словам Александра Семенова, постепенно произойдет взаимное привыкание коронавируса SARS-CoV-2 и организма человека, и новый коронавирус станет одним из многих вирусов, с которыми человечество научилось жить.

Ведь и сегодня, как напомнил эксперт, «каждый шестой случай сезонного заболевания ОРВИ — это коронавирусная инфекция».

«Она вызвана иными коронавирусами, которые давно циркулируют в популяции и вызывают обычную простуду», — сказал Семенов.

Вирусолог также отметил, что у пациентов, которые перенесли COVID-19 бессимптомно, антитела вырабатываются очень слабо, поэтому сдавать соответствующий анализ таким людям особого смысла нет.

«Совсем бессимптомно переболевшие антитела образуют плохо. Если у вас есть основания полагать, что вы переболели каким-то сходным по клинической картине, заболеванием — то да, почему бы не сдать на антитела», — сказал эксперт.