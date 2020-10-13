Санкт-Петербург, 13 октября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки установлен абсолютный антирекорд по суточному количеству выявленных новых носителей коронавируса за всё время пандемии, с марта 2020 года.

ИЦК Суточный график новых случаев в Петербурге

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Как отмечает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), 13 октября объявлено о 557 новых подтвержденных случаях инфекции.

«Предыдущий антирекорд наблюдался в городе 15 мая 2020 года, тогда был зафиксирован 541 заболевший за сутки», — пояснили в ИЦК.

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Напомним, за последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 34 летальных исхода от COVID-19. За всё время пандемии в городе по этой причине скончались 3275 человек.