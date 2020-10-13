Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторно подтверждено 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 13 октября в федеральном оперативном штабе. Это на 19 случаев больше, чем днем ранее, и на 29 случаев больше, чем двумя днями ранее.

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Петербург по данному показателю — второй в РФ после Москвы. Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 48 686 носителей коронавирусной инфекции с начала марта 2020 года.

За последние сутки выписаны по выздоровлении от COVID-19 в Петербурге 278 человек, на девять человек больше, чем за день до этого. Общее количество выздоровевших на 13 октября составляет 31 909 человек.

По данным городского оперативного штаба, за 12 октября в Петербурге обследовали на коронавирус 26 931 человека. Под медицинским наблюдением находятся 3297 человек. Из них 37 — в обсерваторе, 2339 — на самоизоляции, 921 человек — контактные лица.

За последние сутки в России найдено 13 868 новых носителей инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 326 178 случаев (+1,1% за сутки) в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7550 человек, за весь период выписано по выздоровлении по России — 1 031 785 человек.

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