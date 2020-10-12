Санкт-Петербург, 12 октября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение в Петербурге коронавирусной инфекции и избежать повторного локдауна (закрытия предприятий) необходимо носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и выполнять другие требования профилактики. Об этом в своем радиообращении к петербуржцам заявил 12 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди в масках

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Глава Северной столицы отметил, что в Петербурге пока нет всплеска заболеваемости сезонным гриппом, и это позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая и без того велика из-за подъема заболеваемости COVID-19.

Остановить эту опасную инфекцию в Петербурге поможет ношение масок в транспорте и других общественных местах, убежден губернатор.

«Если два человека носят маски, вероятность передачи вируса между ними — минимальная. Прошу всех использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Проследите, чтобы то же самое делали ваши родственники, друзья, соседи и сослуживцы», — цитирует слова Александра Беглова издание Смольного «Петербургский дневник».

Напомним, своим решением градоначальник продлил по 29 ноября 2020 года все действующие на сегодняшний день запреты и ограничения, в том числе обязательное требование соблюдения масочного режима в транспорте, при посещении объектов торговли, услуг и других организаций.

По мнению Беглова, в настоящее время использование средств индивидуальной защиты — «наш главный резерв в борьбе с эпидемией», с помощью которого Петербург сможет «избежать введения повторного локдауна».

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По данным комитета по здравоохранению Петербурга, в день сейчас госпитализируется порядка 380 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Открываются новые стационары, принимающие таких больных.

За 11 октября в городе зафиксировано 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 48 129 случаев заражения. От COVID-19 скончался 3241 человек. Выздоровел 31 631 человек.