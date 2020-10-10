Санкт-Петербург, , 06:03 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим решением продлил по 29 ноября 2020 года все действующие на сегодняшний день запреты и ограничения, введенные в городе для противодействию распространению коронавирусной инфекции. Одновременно продляется ряд мер поддержки для населения.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

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С середины сентября в Петербурге продолжается подъем заболеваемости COVID-19. Как раз к этому времени были отменены почти все введенные весной и летом ограничительные меры. При этом остается в силе требование носить маски и перчатки в общественном транспорте и общественных местах, при посещении магазинов и других организаций и предприятий.

Согласно изменениям, внесенным 9 октября в мартовское постановление Смольного №121, организации и индивидуальные предприниматели обязаны строго соблюдать стандарты безопасной деятельности в условиях пандемии и получать от властей уникальные QR-коды, подтверждающие готовность юридических лиц к соблюдению и выполнению этих стандартов.

Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга поручено информировать юрлица об этих требованиях, а также о возможности аннулирования QR-кода «в случае невыполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), представления недостоверных сведений при его получении».

Для недопущения массового одновременного скопления граждан в многофункциональных центрах, выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста, предусмотренные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, продляются до момента исполнения мальчику или девочке очередного полного года, без необходимости обращения в МФЦ.

Разрешается предоставление детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в полустационарной форме в учреждениях социального обслуживания.

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Как сообщало ИА REGNUM, комментируя в конце сентября вероятность возвращения ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19, губернатор Александр Беглов заявил, что это зависит от конкретной обстановки: «Вводить ограничения будем в случае, если ситуация начнет ухудшаться».

Напомним, за 8 октября в Петербурге было зафиксировано 469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 46 562 случая заражения. От COVID-19 скончались 3184 человека. Выздоровели 30 847 человек.

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