Люксембург, 12 октября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Санкции будут введены в отношении представителей власти Белоруссии, в том числе в отношении белорусского президента Александра Лукашенко, сообщил 12 октября журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Такая договорённость достигнута министрами иностранных дел стран — членов ЕС на переговорах сегодня, 12 октября. Это было сделано в связи с тем, что, по мнению дипломатов европейских стран, «Лукашенко не хватает легитимности».

Таким образом, Брюссель начал разработку следующего санкционного списка, в который теперь войдёт и президент Белоруссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор Евросоюз не включал Лукашенко в санкционные списки. Инициировал эти санкции германский министр иностранных дел Хайко Маас.