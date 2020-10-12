Минск, 12 октября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. В ходе несанкционированных протестных акций, которые состоялись 11 октября в Белоруссии, правоохранителями было задержано 713 их участников. Об этом 12 октября сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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"Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тыс. человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан», — говорится в сообщении и добавляется, что в настоящее время в местах содержания находится 570 человек до рассмотрения их дел об административных правонарушениях в судебном порядке.

Также пресс-секретарь указала, что 11 октября в Белоруссии было отмечено 25 протестных акций.

«По сравнению с предыдущими воскресными шествиями число митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок — анархисты, ультрас и другие», — отметила Чемоданова.

Кроме того, она уточнила, что в Минске часть протестующих оказала активное неповиновение представителям органов правопорядка и ещё одна часть демонстрантов сформировала колонну и блокировала движение транспорта. Правоохранители рассредоточили колонну и восстановили движение на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого к 17:30 (совпадает с мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после составления административных протоколов сотрудниками минской милиции были отпущены из РУВД 12 освещавших протесты белорусских журналистов.