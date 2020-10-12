Вильнюс, 12 октября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Литва по-прежнему остаётся важнейшим транзитным хабом для белорусских товаров, что говорит о несостоятельности угроз Александра Лукашенко переориентировать грузопотоки на российские порты. Об этом свидетельствует статистика за сентябрь, констатировал в интервью литовскому агентству BNS гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас.

Lettered Клайпедский порт

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По его словам, на белорусский транзит приходится около 30% грузооборота Клайпедского порта. При этом, по предварительным данным, за сентябрь этот литовский порт отгрузил 4,3 млн тонн грузов — на 17,6% больше, чем в сентябре прошлого года. Статистика за девять месяцев демонстрирует сокращение на 34,5 млн тонн (-1,3%).

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Латакас отметил, что вместо ожидавшегося сокращения белорусского транзита через Прибалтику в связи с заверениями Лукашенко показать «зажравшейся» Литве настоящие санкции», статистика свидетельствует об отсутствии повода для серьёзного беспокойства. «Наоборот, в сентябре погрузки навальных продуктов, в том числе и удобрений, были хорошие, — констатировал гендиректор Клайпедского порта. — Мы чувствуем и видим в общественном пространстве, что где-то кто-то пытается строить терминал или оказывать влияние, однако погрузки идут нормально, и транспорт, и суда, всё остальное, эти грузы перемещаются».

Гендиректор Клайпедского порта считает, что на переориентацию белорусского транзита на российские порты у Минска нет ни заинтересованности, ни времени. По его оценкам, в Усть-Луге достаточно мощностей для перевалки белорусских нефтепродуктов, однако сейчас «экономически это было бы очень дорого». С навальными грузами (калийные удобрения) ситуация для белорусских партнёров ещё хуже, так как для них в российских портах «свободных мощностей немного или их вообще нет, их нужно создать, это займет не один год».

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Напомним, 25 сентября в Минске Александр Лукашенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили возможность строительство в порту российского региона терминала для белорусских грузов. Тогда Дрозденко заявил, что область готова обеспечить морскую перевалку 6 млн т нефтепродуктов и 10 млн т калийных удобрений в случае переориентации таких объёмов с Литвы и Латвии на российские порты. Лукашенко заявил, что обсуждал вопрос с Владимиром Путиным и располагает $1 млрд, чтобы совместно построить в Ленинградской области «свой причал, скажем так, свой порт».

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После официального подведения итогов президентской кампании в Белоруссии, Центризбирком провозгласил победителем Александра Лукашенко, а литовский парламент — экс-кандидата Светлану Тихановскую. Кроме того, официальный Вильнюс до введения санкций ЕС применил свой пакет санкций к белорусским чиновникам и силовикам, обвиняющимся в фальсификации президентских выборов и политических репрессиях.

После этого пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глазсообщил, что Минск с 5 октября отзывает «для консультаций» своих послов в Польше и Литве, а также «рекомендует» этим странам в течение следующей недели сократить почти вдвое персонал их посольств в Минске в связи с «особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации».

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