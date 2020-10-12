Новосибирск, 12 октября, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Новосибирские медицинские учреждения перепрофилируют под ковидные госпитали и распределительные центры. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причина — рост числа пациентов с коронавирусом. При этом Хальзов подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

В настоящее время как распределительные центры работают больницы №№3, 11, 25 и третий корпус горбольницы — на правом и левом берегу Новосибирска работают по два распределительных центра.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирские власти усиливают меры воздействия на нарушителей без масок.