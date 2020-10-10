Париж, 10 октября, 2020, 23:23 — ИА Регнум. За последние сутки во Франции было выявлено свыше 26 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Sante publique.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 26 896 новых заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 718 873.

Также уточняется, что за сутки во Франции от COVID-19 скончались 54 пациента, и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 32 684.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено более 20,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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