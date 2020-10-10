Во Франции за сутки выявили свыше 26 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Париж, 10 октября, 2020, 23:23 — ИА Регнум. За последние сутки во Франции было выявлено свыше 26 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Sante publique.
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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 26 896 новых заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 718 873.
Также уточняется, что за сутки во Франции от COVID-19 скончались 54 пациента, и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 32 684.
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено более 20,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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