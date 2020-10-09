Париж, , 08:42 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 18 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно его данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 18 129 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 671 638.

Также уточняется, что за этот же период во Франции от COVID-19 скончались 77 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 32 521.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено 17 867 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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