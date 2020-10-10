Баку, 10 октября, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил (ВС) Армении, которые якобы нарушили режим прекращения огня, ведут обстрел города Тертер. Об этом сообщает 10 октября пресс-служба минобороны Азербайджана.

Nkrmil.am Обстрел

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»ВС Армении … с 22:30 (21:30 мск) подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября глава МИД РФ Сергей Лавров провел со своими коллегами из Армении и Азербайджана телефонные переговоры.

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