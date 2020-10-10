Москва, , 21:44 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Об этом 10 октября сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве», — отмечается в заявлении.

Напомним, 10 октября в 11:00 по московскому времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, договоренность стала возможна благодаря совещанию между конфликтующими сторонами, состоявшемуся по инициативе Москвы.