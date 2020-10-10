Минск, 10 октября, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Против политзаключенных в Белоруссии должны быть прекращены все уголовные дела. Об этом 10 октября в своем Telegram-канале сообщил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, комментируя встречу главы Белоруссии Александра Лукашенко с представителями оппозиции в СИЗО КГБ.

Rada.vision Павел Латушко

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»Нет никаких (в Белоруссии — прим. ИА REGNUM) преступников — есть политзаключенные, — сообщил Латушко. — А значит, он (глава Белоруссии Александр Лукашенко — прим. ИА REGNUM) обязан их освободить».

По его словам, все уголовные дела, возбужденные по «политическим мотивам», должны быть прекращены.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в следственном изоляторе КГБ с представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

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