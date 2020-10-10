Минск, , 17:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Об этом 10 октября сообщили редакторы Telegram-канала «Пул первого».

Встреча прошла в следственном изоляторе КГБ, в котором содержатся задержанные оппозиционеры.

«Стало известно, что Лукашенко делал в СИЗО КГБ. Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех», — отмечается в сообщении.

Подробности переговоров не сообщаются, известно лишь, то, что Лукашенко выразил мнение, относительно того, что уличные протесты не способствуют выработке новой конституции страны.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались после убедительной победы на президентских выборах действующего главы государства. По словам Лукашенко, манифестации постепенно сходят на нет.