Тегеран, 10 октября, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Ирана подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3 875 и превысило 496 тыс. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщила 10 октября представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

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По ее данным, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 496 253.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в Иране зафиксировали 195 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 28 293. Число победивших опасный вирус возросло до 403 950.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее минздрав Ирана подтвердил 4142 случая заражения SARS-CoV-2 и 210 смертей от COVID-19.

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