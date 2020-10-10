Тегеран, , 08:37 — REGNUM 9 октября министерство здравоохранения Ирана подтвердило 4142 случая заражения и 210 смертей за последние 24 часа в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари сделала это замечание, отметив, что общее число случаев заражения смертельным вирусом по стране к настоящему времени достигло 492 378, а число погибших составляет 28 098 человек.

По словам Лари, 4392 пациента находятся в критическом состоянии, при этом 401 379 пациентов выздоровели и выписались из больниц. «До сих пор по всей стране было проведено 4 257 766 обследований для выявления случаев заражения», — подчеркнула она.

Согласно последним данным, к настоящему времени более 36,8 миллиона человек были заражены опасным вирусом по всему миру, причем число погибших составило 1 067 551 человек, а число выздоровевших — 27 696 565.