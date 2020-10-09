Санкт-Петербург, 9 октября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Волонтеров Петербурга отправят работать в полевой госпиталь для коронавирусных пациентов на территории выставочного комплекса «Ленэкспо». Как сообщили ИА REGNUM в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, добровольцы приступят к обязанностям сразу, как госпиталь откроется, то есть уже в понедельник, 12 октября.

Елена Молчанова ИА REGNUM Завоз материалов в «Ленэкспо»

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«Некоторые добровольцы имеют медицинское образование, поэтому в их задачи будет входить оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказанию психологической помощи и поддержке пожилых людей, организации их досуга», — заявили в городской администрации.

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Волонтеры будут работать в две смены по пять человек, каждая смена длится по шесть часов. Они пройдут инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и по работе в коронавирусных условиях. Им выдадут средства индивидуальной защиты, включая костюмы, которые рассчитаны на 12 часов.

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Стать волонтером могут горожане от 18 до 50 лет без хронических заболеваний, для этого нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.

С 5 октября на сайте зарегистрировались 306 петербуржцев.

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Напомним, полевой госпиталь открывают в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, он рассчитан на 2,5 тыс. коек и будет принимать даже больных COVID-19 в состоянии средней тяжести.