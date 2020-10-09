Санкт-Петербург, 9 октября, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга предпринимают организационные и кадровые меры, чтобы уменьшить очереди автомобилей скорой помощи у больниц, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией. Эти очереди вызывают тревогу и беспокойство горожан.

Елена Молчанова ИА REGNUM Скорая помощь в «Ленэкспо»

Как сообщало ИА REGNUM, уже с середины сентября жители Санкт-Петербурга видят длинные очереди скорых к больницам, перепрофилированным под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Также очереди стоят к центрам КТ-диагностики, которые выявляют поражение лёгких.

«Фактически в онлайн-режиме собирается информация службами скорой медицинской помощи о свободных койках в каждом из стационаров для того, чтобы направлять автомобили скорой медицинской помощи в те учреждения, которые готовы принять пациента с минимальной задержкой», — сказал председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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По словам Дмитрия Лисовца, бригады скорой помощи получат планшеты со специальными программами для минимизации времени доставки пациента в стационар. Также будут усилены бригады в приемных отделениях больниц.

Напомним, сегодня в Петербурге пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 13 стационаров. С 12 октября к ним добавятся Госпиталь для ветеранов войн и временный госпиталь в комплексе «Ленэкспо».