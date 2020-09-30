Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга уже на протяжении недели наблюдают очереди из автомобилей скорой помощи к больницам, перепрофилированным под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом заполняемость COVID-стационаров приблизилась к 90%. С 1 октября к ним добавится Александровская больница.

Машины скорой помощи у Боткинской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вслед за Покровской больницей на Васильевском острове вереницу машин с красным крестом заметили у дверей больницы №38 имени Семашко в Пушкине и Святого Георгия на Северном проспекте Петербурга. Об этом очевидцы рассказали в местных группах в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, с 12 сентября городская больница №38 имени Семашко в Пушкине возобновила прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в медучреждении, с учетом роддома больницы, развернуто 184 специализированных койки. Плановая госпитализация пациентов приостановлена до обратного перепрофилирования.

«Машины скорой стоят в гигантской очереди, врачи рядом бродят, я насчитал минимум 15 машин», — написал очевидец.

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По данным комитета по здравоохранению, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге для приема больных с COVID-19 развернуты 4076 коек, из них свободно 536 коек (13,1%). Пациентов принимают в следующих медучреждениях: клиническая больница им. С. П. Боткина, больница Св. Георгия, Александровская больница (286 коек), городская больница №20 (стационар), городская больница №20 (поликлиника), городская больница №40 (130 коек), городская больница №40 — пансионат «Заря», Покровская больница, Мариинская больница (92 койки), городская больница №15 (165 коек), городская психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко, психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова, городская больница №38 им. Семашко и детская больница №5 им. Н. Ф. Филатова (362 койки).

Отметим, вереницы скорых у зданий больниц очевидцы наблюдают с 23 сентября. На фоне роста суточного числа новых носителей коронавирусной инфекции увеличивается и время ожидания госпитализации. Так, по словам генерального директора частной петербургской скорой Coris Льва Авербаха, 29 сентября его бригаде пришлось ожидать приема для госпитализации пациента в больницу Св. Георгия в очереди из 13 авто с 20:00 до 01:00 ночи.

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В свою очередь в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили ИА REGNUM о полном перепрофилировании Александровской больницы под коронавирус.

«Александровская завтра, 1 октября, целиком запускается», — отметили в комздраве.

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