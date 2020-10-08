Лондон, 8 октября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова растут 8 октября, нефть Brent установилась выше $43 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент декабрьские фьючерсы Brent подорожали на $1,04 (2,48%), до $43,03 за баррель. Чуть ранее марка достигла отметки в $43,28 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подорожали на 97 центов (2,43%), до $40,92 за баррель. Диапазон WTI составляет $39,75 — $41,17 за баррель.

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