Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 7 октября завершились ростом. Цена на нефть сорта Brent повысилась на 0,62%, до $42,13. Рост затормозился из решения Дональда Трампа прекратить переговоры с демократами о пакете экономической помощи, что вызвало бегство из рисковых активов и укрепление доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Трамп заявил, что готов подписать некоторые меры стимулирования. Конгресс проголосовал за законопроекты правительства, которые, в частности, включают пакет мер по поддержке авиакомпаний.

Падение цен сдерживалось ограничениями со стороны предложения. Шесть морских нефтяных и газовых месторождений закрылись в понедельник из-за забастовки, что привело к сокращению производственных мощностей Норвегии на 8%.

Профсоюз Lederne заявил 6 октября, что он расширит нефтяную забастовку с 10 октября, если не будет достигнуто соглашение о заработной плате.

Ураган «Дельта» находится в Мексиканском заливе. Он ослаб с 4-й категории до 1-й категории, но, по прогнозам, может опять усилиться до 3-й категории. Компании обеспечили безопасность морских платформ и эвакуировали рабочих.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана, к которому приблизился ураган «Дельта». Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс заявил, что в штате началась подготовка к урагану, который к концу недели начнет движение на север к американскому побережью.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 501 тыс. баррелей, до 492,927 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,435 млн баррелей и составили 226,747 млн баррелей (прогноз был — 500 тыс. баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 962 тыс. баррелей, достигнув 171,796 млн баррелей (прогноз был — 1,1 млн баррелей). Добыча нефти повысилась на 300 тыс., до 11 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 8 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется на уровне $42,02 (-0,27%). Новостной фон на стороне покупателей. Они по-прежнему способны закрепиться выше сопротивления $42,80 и продолжить рост до уровня $44,50.

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