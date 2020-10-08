Вашингтон, 8 октября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Кандидат от демократов Джо Байден выразил надежду, что президент США Дональд Трамп может изменить решение о неучастии в «виртуальных дебатах», 8 октября передает Fox News.

Gage Skidmore Джо Байден

«Мы не знаем, что собирается делать президент, он каждую секунду меняет свое решение» , — заявил Байден журналистам в Делавере.

Кандидат от демократов добавил, что сам он «будет следовать рекомендациям комиссии», которая рекомендовала провести дебаты виртуально из-за того, что Трамп несколько дней назад переболел COVID-19.

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