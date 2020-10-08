Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена объявил, что он согласен на проведение дебатов в виртуальном формате, 8 октября передает CNN.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

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Решение о проведении вторых дебатов Байдена и президента США Дональда Трампа в виртуальном формате было принято Комиссией по президентским дебатам в связи с тем, что трамп несколько дней назад переболел COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Трамп уже заявил в телефонном интервью Fox Business, что не согласен на «виртуальные дебаты», считает их «смешными» и «не намерен тратить свое время».

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