Москва, 9 октября, 2020, 03:36 — ИА Регнум. Лекарство от COVID-19 стало еще одним источником дохода в эпоху пандемии. Как в России цены на таблетки от разрекламированной болезни попали в зависимость от «доброй воли» поставщика, рассказывает корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

Виктор Дубрей. Бочки с деньгами.1897

Более других препаратов скандалами вокруг цены прославился «Фавипиравир», который поступает в торговлю всего лишь от трех производителей. Повлиять на его цену административно невозможно по закону, ведь препарат не внесен в список жизненно необходимых и важнейших.

Судя по тендерам, содержащим данные о разбросе цен по стране, вопрос о госконтроле можно считать назревшим. Как же обстояло дело с этим препаратом, закупаемым муниципальными больницами на конец сентября?

Читайте статью Анастасии Степановой «Золотая таблетка от COVID-19: для госбольниц дороже, чем в аптеки?».