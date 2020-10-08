Москва, 8 октября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к Сбербанку. Компания «Олтайм» требует 1 млрд рублей, в которые она оценила моральный вред. Пока исковое заявление оставлено без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Логотип Сбер

Иск от ООО «Олтайм» подан 29 сентября 2020 года. В нём речь идёт «о защите деловой репутации, взыскании морального вреда».

Судья Ведерников оставил претензии без движения до 2 ноября 2020 года из-за того, что не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины, не приложена выписка из ЕГРЮЛ с данными ответчика, а «указанные в перечне приложений к иску приложения №1, 2, 6 фактически отсутствуют».

Компания-истец учреждена в Дубне (Московская область) для розничной торговли вне магазинов в августе 2000 года. Директор и владелец — Вячеслав Саванеев.

Компания занимается продажей брендовых марок часов через интернет-магазин.

Ранее в сети интернет был обнародован иск ООО, из которого следовало, что спор касается товарного знака. Истец полагает, что новый логотип банка похож на зарегистрированное им в 2018 году изображение.

Напомним, в конце сентября 2020 года Герман Грефпредставил общественности новый бренд банка и логотип.